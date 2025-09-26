مباريات الأمس
الكشف عن حكم مباراة الأهلي والزمالك

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

06:55 م 26/09/2025
كشف مصدر مسؤول بلجنة الحكام باتحاد الكرة عن الحكم الذي سيدير مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي سيستضيف نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك ؟

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن الحكم الإسباني أليخاندرو مونييز رويز هو من سيدير مباراة الأهلي والزمالك.

ولا يعد أليخاندرو مونييز رويز غريبًا على الفريقين إذ سبق وتواجد بمباراة القمة في يونيو 2024 التي لم يحضرها فريق الزمالك.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر فريق الزمالك الترتيب برصيد 17 نقطة.

