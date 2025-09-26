قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن الحكم على رمضان صبحي

"أسطورة".. أول تعليق من مدحت شلبي بعد تصريحاته تجاه محمود الخطيب

أول قرار من قنوات mbc بعد شكوى الأهلي ضد مدحت شلبي

كشف مصدر "لمصراوي" قرار المحكمة الرياضية الدولية الجديد، بشأن الحكم النهائي على رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز في قضية تعاطي المنشطات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إنه كان من المقرر أن يصدر الحكم النهائي أمس الخميس.

وأضاف المصدر أن المحكمة الرياضية الدولية قررت تأجيل الحكم في قضية رمضان صبحي والمنشطات، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وكان رمضان صبحي اُتهم بتعاطي المنشطات خلال الموسم الماضي 2024/25.

وسبق أن أصدرت لجنة الاستماع التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، قرار برفع الإيقاف عن اللاعب، إلا أن المحكمة الدولية قررت الاستئناف عليه مطالبة بإيقافه لمدة 4 سنوات.

اقرا أيضًا:

حسين محاسب "لمصراوي": تلقيت عرضا لتمثيل اسكتلندا.. وحلمي اللعب بقميص مصر

"خدت كل حاجة".. أول تعليق من شريف إكرامي بعد حصد كأس القارات الثلاث