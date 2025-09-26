مباريات الأمس
قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن الحكم على رمضان صبحي

كتب - أحمد عبد الباسط:

04:34 م 26/09/2025
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (2)
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي

كشف مصدر "لمصراوي" قرار المحكمة الرياضية الدولية الجديد، بشأن الحكم النهائي على رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز في قضية تعاطي المنشطات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إنه كان من المقرر أن يصدر الحكم النهائي أمس الخميس.

وأضاف المصدر أن المحكمة الرياضية الدولية قررت تأجيل الحكم في قضية رمضان صبحي والمنشطات، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وكان رمضان صبحي اُتهم بتعاطي المنشطات خلال الموسم الماضي 2024/25.

وسبق أن أصدرت لجنة الاستماع التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، قرار برفع الإيقاف عن اللاعب، إلا أن المحكمة الدولية قررت الاستئناف عليه مطالبة بإيقافه لمدة 4 سنوات.

رمضان صبحي نشطات رمضان صبحي يراميدز لمحكمة الرياضية الدولية مضان صبحي

