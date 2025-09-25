فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة قوية، حول أسباب عدم سفر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع بعثة الفريق في أمريكا، التي شاركت في بطولة كأس العالم للأندية الماضية.

وقال مدحت شلبي، في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "الكابتن الخطيب، كان هيسافر مع الأهلي إلى أمريكا، لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وبعدها أكد أنه لن يستطيع السفر مع الفريق بناء على نصيحة الأطباء لأسباب مرضية".

وأضاف: "حقيقة الأمر أن الكابتن محمود الخطيب، قدم على تأشيرة أمريكا أون لاين، ولم يحصل عليها، وهنا السؤال ليه تربط الأمر بالمرض؟".

واختتم تصريحاته: "محمود الخطيب، أكد أنه يعاني من مشاكل صحية تمنعه من السفر، مكنش ليه لازمة ياكابتن متقولش على نفسك كدا انت زي الفل، لا تصدر للناس أمر لا يمت للحقيقة بصلة".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي شارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أمريكا، وخرج مبكرا بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الأولى.