"أعصاب هادئة".. نصائح أحمد فتحي عن قمة الأهلي والزمالك
كتب - نهى خورشيد
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
أكد أحمد فتحي، المدرب العام لفريق إنبي، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون واحدة من أصعب المواجهات هذا الموسم.
وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية:"الفريقان يملكان مجموعة كبيرة من النجوم، وأتمنى أن نشاهد مباراة قوية تليق باسم الكرة المصرية".
ووجه فتحي نصيحة خاصة للاعب الأهلي محمد هاني، إذ قال: "أنصحه بما أنصح به نفسي دائمًا.. أن يراجع أخطاؤه ويتعلم منها، ويهتم بالتدريبات، ولا يلتفت كثيراً إلى الانتقادات الجماهيرية لأنها قد تشتت تركيزه".
واختتم مدرب إنبي تصريحاته :"أحلم بتدريب النادي الأهلي يومًا ما، فهذا واحد من أبرز أحلامي الكبيرة في مجال التدريب".