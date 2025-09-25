مباريات الأمس
"أعصاب هادئة".. نصائح أحمد فتحي عن قمة الأهلي والزمالك

كتب - نهى خورشيد

01:09 ص 25/09/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتحي لاعب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    لاعب خط وسط الأهلي أحمد فتحي
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتحي لاعب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق
  • عرض 7 صورة
    لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي

أكد أحمد فتحي، المدرب العام لفريق إنبي، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون واحدة من أصعب المواجهات هذا الموسم.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية:"الفريقان يملكان مجموعة كبيرة من النجوم، وأتمنى أن نشاهد مباراة قوية تليق باسم الكرة المصرية".

ووجه فتحي نصيحة خاصة للاعب الأهلي محمد هاني، إذ قال: "أنصحه بما أنصح به نفسي دائمًا.. أن يراجع أخطاؤه ويتعلم منها، ويهتم بالتدريبات، ولا يلتفت كثيراً إلى الانتقادات الجماهيرية لأنها قد تشتت تركيزه".

واختتم مدرب إنبي تصريحاته :"أحلم بتدريب النادي الأهلي يومًا ما، فهذا واحد من أبرز أحلامي الكبيرة في مجال التدريب".

أحمد فتحي النادي الأهلي الأهلي والزمالك الدوري المصري مباراة الأهلي والزمالك
