التعادل يحسم نتيجة مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

11:14 م 24/09/2025

خلال مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي (1)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة، في المباراة جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

وافتتح فريق البنك الأهلي التسجيل عبر لاعبه أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن ينجح وادي دجلة في إدراك التعادل بهدف سجله اللاعب سيف تقا في الدقيقة 83.

جدول ترتيب البنك الأهلي ووادي دجلة في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

خلال مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي (2)

مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة الدوري المصري أحمد ياسر ريان

