أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد التعادل مع الجونة بالدوري

شهدت منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء إثارة وندية كبيرة، مع تسجيل العديد من الأهداف التي أضافت مزيدًا من التشويق للمسابقة.

وأقيمت ثلاث مباريات اليوم، حيث فاز فريق إنبي على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، وتعادل البنك الأهلي مع وادي دجلة بهدف مقابل هدف، فيما حقق سيراميكا كليوباترا فوزًا مستحقًا على مودرن سبورت بهدفين دون رد.

وعلى الرغم من وقع الزمالك في فخ التعادل في هذه الجولة، أمام نظيره الجونة بهدف لمثله، إلا أنه ما زال يحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، يليه المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الزمالك - 17 نقطة

2- المصري - 15 نقطة

3- وادي دجلة - 13 نقطة

4- إنبي - 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا - 13 نقطة

6- الأهلي - 12 نقطة

7- زد - 12 نقطة

8- بيراميدز - 11 نقطة

9- مودرن سبورت - 11 نقطة

10- بتروجيت - 11 نقطة

11- البنك الأهلي - 10 نقاط

12- سموحة - 10 نقاط

13- غزل المحلة - 9 نقاط

14- طلائع الجيش - 9 نقاط

15- الجونة - 8 نقاط

16- حرس الحدود - 8 نقاط

17- المقاولون العرب - 5 نقاط

18- الاتحاد السكندري - 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية - 5 نقاط

20- فاركو - 4 نقاط

21- الإسماعيلي - 4 نقاط