"استهان بنا".. مدرب الجونة يكشف دور خوان بيزيرا في التعادل مع الزمالك

"لمناقشة الأمور الانتخابية".. موقف الخطيب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل العرض المقدم من النادي للمدرب البرتغالي برونو لاجي، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال وقت سابق أن الأهلي تقدم بعرض رسمي للبرتغالي برونو لاجي لتولي القيادة الفنية للفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي قدم عرضا إلى البرتغالي برونو لاجي، براتب شهري يصل إلى 250 ألف دولار شهريا وهذا هو الراتب الأعلى الذي يتم تقديمه للمدرب".

وأضاف: "الأهلي ترك مهلة للمدرب للرد على العرض، لكن المدرب يرغب في الحصول على مبلغ 4 ملايين دولار في الموسم".

واختتم المصدر تصريحاته: "المقابل المادي هو نقطة الخلاف الأساسية، بين المدرب والأهلي حتى الأن ولكن الأحمر يرغب في تخفيض راتبه السنوي إلى 3 ملايين دولار".

ويذكر أن عماد النحاس، يتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر حاليا بشكل مؤقت، منذ رحيل المدير الفني عن القيادة الفنية للفريق في يوليو الماضي.

أقرأ أيضًا:

السر في الموز.. تقرير يكشف سبب فوز ديمبلي بالكرة الذهبية

بينهم ماييلي.. لاعبو بيراميدز يؤدون مناسك العمرة بعد الفوز على الأهلي