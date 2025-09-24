مباريات الأمس
"استهان بنا".. مدرب الجونة يكشف دور خوان بيزيرا في التعادل مع الزمالك

كتب : محمد خيري

05:12 م 24/09/2025
أكد أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، أن غياب بيزيرا لاعب الزمالك أمام الفريق كان عامل إيجابي بالنسبة للاعبي الفريق.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

وقال بيبو في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: "بيزيرا تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام الإسماعيلي من أجل الغياب عن مواجهة الجونة قبل لقاء القمة"

وأضاف: "حفزت اللاعبين عقب حصول بيزيرا على بطاقة صفراء وأبلغتهم أن الزمالك استهان بنا ولاعبيه لا يفكرون في مواجهة الجونة ويفكرون في مباراة القمة لذلك تعمد البرازيلي، الحصول على بطاقة صفراء ثالثة وهذا كان عامل محفز لنا في تحقيق هذه النتيجة".

وأختتم تصريحاته: "لاعبي الجونة أصبحوا معروفين لكل فرق الدوري رغم أننا لا نمتلك لاعبين بأسماء كبيرة، ولدينا لاعبين في الفريق مواليد 2007، ولدينا أعمار سنية صغيرة للغاية في واستغلينا المساحات أمام الزمالك وحققنا ما أردناه".

