بعد الفوز والعمرة.. موعد وصول بعثة بيراميدز إلى القاهرة

كتب : مصراوي

04:11 م 24/09/2025
    عبد الرحمن مجدي أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة
    فيستون ماييلي أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة
    محمد رضا بوبو أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة
    زيكو أثناء عودة بيراميدز إلى القاهرة
    706bdace-a8a0-4270-8cda-827a42a94501_Easy-Resize.com (1)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، استعدادا للعودة إلى القاهرة، عقب التتويج بلقب كأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز ببطولة كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي)، بعد الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 3-1.

ووفقا لبيان بيراميدز الرسمي، تصل بعثة الفريق إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج باللقب وأداء مناسك العمرة في مكة، استعدادا لبدء التجهيز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

