بعد الفوز والعمرة.. موعد وصول بعثة بيراميدز إلى القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، استعدادا للعودة إلى القاهرة، عقب التتويج بلقب كأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز ببطولة كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي)، بعد الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 3-1.

ووفقا لبيان بيراميدز الرسمي، تصل بعثة الفريق إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج باللقب وأداء مناسك العمرة في مكة، استعدادا لبدء التجهيز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

