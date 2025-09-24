مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

من ناشئي الأهلي.. من هو محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك؟

كتب : مصراوي

03:59 م 24/09/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (3)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (14)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (13)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (12)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (17)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (16)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (11)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (10)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (15)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (7)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (6)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (8)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (9)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (4)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (1)
  • عرض 17 صورة
    محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف محمد عماد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، التعادل لفريقه أمام الزمالك في الدقيقة 87 من المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

من هو محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك؟

محمد عماد، صاحب الـ23 عامًا، انتقل إلى صفوف الجونة في أغسطس 2023 بعقد يمتد حتى عام 2027، من ناشئي الأهلي.

وفي يناير 2023، انضم محمد عماد إلى فريق الأهلي تحت 21 عامًا، قادمًا من نادي الطيران، لكنه لم يستمر طويلًا، إذ انتقل في أغسطس من العام نفسه إلى الجونة.

وخلال فترة وجوده مع الأهلي تحت 21 عامًا، ظهر محمد عماد في عدة مباريات، وفي أبريل 2023، نشر محمد شريف، مهاجم الأهلي الحالي، صورة له من غرفة ملابس الفريق عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

أما مع الجونة، فشارك محمد عماد في 4 مباريات خلال الموسم الحالي، وسجّل هدفًا وحيدًا كان في شباك الزمالك.

اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عماد الجونة الزمالك من هو محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر واليابان توقّعان الشريحة الرابعة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة