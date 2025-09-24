من ناشئي الأهلي.. من هو محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك؟

خطف محمد عماد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، التعادل لفريقه أمام الزمالك في الدقيقة 87 من المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

من هو محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك؟

محمد عماد، صاحب الـ23 عامًا، انتقل إلى صفوف الجونة في أغسطس 2023 بعقد يمتد حتى عام 2027، من ناشئي الأهلي.

وفي يناير 2023، انضم محمد عماد إلى فريق الأهلي تحت 21 عامًا، قادمًا من نادي الطيران، لكنه لم يستمر طويلًا، إذ انتقل في أغسطس من العام نفسه إلى الجونة.

وخلال فترة وجوده مع الأهلي تحت 21 عامًا، ظهر محمد عماد في عدة مباريات، وفي أبريل 2023، نشر محمد شريف، مهاجم الأهلي الحالي، صورة له من غرفة ملابس الفريق عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

أما مع الجونة، فشارك محمد عماد في 4 مباريات خلال الموسم الحالي، وسجّل هدفًا وحيدًا كان في شباك الزمالك.

