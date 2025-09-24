بيراميدز يجني مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أهلي جدة
يجني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أهلي جدة السعودي، في كأس القارات الثلاث.
وتوج بيراميدز ببطولة كأس القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي)، بعد الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مع الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية في بطولة كأس التحدي.
ووفقا لصحيفة "السعودي اليوم" السعودية، حصل بيراميدز على مكافأة مالية تبلغ مليوني دولار، نظير الفوز والتأهل إلى كأس التحدي.
