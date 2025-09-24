مباريات الأمس
بيراميدز يجني مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أهلي جدة

كتب : مصراوي

02:33 م 24/09/2025
يجني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أهلي جدة السعودي، في كأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز ببطولة كأس القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي)، بعد الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مع الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية في بطولة كأس التحدي.

ووفقا لصحيفة "السعودي اليوم" السعودية، حصل بيراميدز على مكافأة مالية تبلغ مليوني دولار، نظير الفوز والتأهل إلى كأس التحدي.

اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز بيراميدز يجني مكافأة مالية ضخمة أهلي جدة فوز بيراميدز على أهلي جدة

فيديو قد يعجبك:



