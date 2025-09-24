بيراميدز يجني مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أهلي جدة

"كارثة ولا يجوز".. تعليق ناري من شوبير على ما فعله فيريرا قبل مواجهة الأهلي

بينهم زيزو.. موقف مصابي الأهلي قبل مباراة الزمالك

"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك

"أليو ديانج جاي يعتزل".. إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعبي الأهلي قبل القمة

يجني الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أهلي جدة السعودي، في كأس القارات الثلاث.

وتوج بيراميدز ببطولة كأس القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي)، بعد الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مع الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية في بطولة كأس التحدي.

ووفقا لصحيفة "السعودي اليوم" السعودية، حصل بيراميدز على مكافأة مالية تبلغ مليوني دولار، نظير الفوز والتأهل إلى كأس التحدي.

اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟