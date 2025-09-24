مباريات الأمس
"كنتم مستعجلين".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة الأهلي: انسوا

كتب : مصراوي

10:49 ص 24/09/2025

فريق الزمالك

قال مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض، كان يغلب عليه الاستعجال في عملية التغيرات أمام الجونة في لقاء اليوم في مسابقة الدوري، وكان سببًا في التعادل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وأضاف نجم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك، أن لديه تحفظ على الأداء الدفاعي للزمالك بنهاية المباراة أمام الجونة.

وتحدث الفلسطيني مصطفى نجم عن مواطنه عدي الدباغ مهاجم الفريق، حيث أكد أنه سيكون هداف الدوري هذا الموسم.

وأشار مصطفى نجم إلى أن عدي الدباغ لاعبًا كبيرًا ويرفض التقليل منه من اللاعبين السابقين للمنافس.

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلاً : "على لاعبي الزمالك نسيان ما حدث أمام الجونة والتركيز في لقاء القمة القادم".

