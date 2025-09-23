"بعد أكثر من عام".. أحمد عبد القادر يعود للمشاركة في المباريات مع الأهلي

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الجونة اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك أمام نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

أبرز أحداث مباراة الزمالك والجونة بالدوري:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3 تسديدة قوية من محمد إسماعيل مدافع الزمالك ولكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 11: عرضية من لاعب الجونة، لكنها تصل سهلة إلى يد محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 14: تسديدة قوية من لاعب الجونة من على حدود منطقة جزاء الزمالك، تصطدم بعارضة محمد صبحي.

الدقيقة 19: عرضية من لاعب الزمالك ولكنها تمر بعيدا عن مرمى الجونة.

الدقيقة 21: تسديدة قوية من نبيل دونجا لاعب الزمالك، تخرج أعلى مرمى فريق الجونة.

الدقيقة 27: عدي الدباغ يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى الجونة.

الدقيقة 34: تسديدة قوية من لاعب الجونة، يتصدى لها حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

الدقيقة 40: تسديدة قوية من عبد الله السعيد، يتصدى لها حارس مرمى الجونة.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، عبد الحميد معالي.