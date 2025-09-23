مباريات الأمس
لماذا رفض لاعب حرس الحدود الاحتفال بهدفه ضد الأهلي؟

كتب - محمد القرش:

06:03 م 23/09/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد حمدي زكي يرفض الاحتفال ضد الأهلي (5)
  • عرض 5 صورة
    محمد حمدي زكي يرفض الاحتفال ضد الأهلي (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد حمدي زكي يرفض الاحتفال ضد الأهلي (4)
  • عرض 5 صورة
    محمد حمدي زكي يرفض الاحتفال ضد الأهلي (3)

سجل فريق حرس الحدود هدف التعادل مع النادي الأهلي، خلال المباراة المقامة الآن ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المحلي.

ورفض محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود الاحتفال بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 8 من زمن شوط المباراة الأول.

وسبق لنجم حرس الحدود أن لعب في صفوف النادي الأهلي في موسم 2015/16 قادما من الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر.

ورفع محمد حمدي رصيده إلى هدفين مع الحرس خلال 7 مواجهات بموسم 2025/26.

اقرأ أيضًا:

"مدة التعاقد وراتب ضخم".. صحيفة تكشف تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع مدرب برتغالي

الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

