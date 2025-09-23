لماذا رفض لاعب حرس الحدود الاحتفال بهدفه ضد الأهلي؟

لقطة مميزة من حسين الشحات تجاه أحد المصورين في مباراة الحرس

سجل فريق حرس الحدود هدف التعادل مع النادي الأهلي، خلال المباراة المقامة الآن ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المحلي.

ورفض محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود الاحتفال بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 8 من زمن شوط المباراة الأول.

وسبق لنجم حرس الحدود أن لعب في صفوف النادي الأهلي في موسم 2015/16 قادما من الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر.

ورفع محمد حمدي رصيده إلى هدفين مع الحرس خلال 7 مواجهات بموسم 2025/26.

محمد حمدي زكي يسجل التعادل سريعا لحرس الحدود أمام الأهلي ويرفض الاحتفال ⚽ pic.twitter.com/xoTl8DrmbO — ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025

