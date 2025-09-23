تعليق مثير للجدل من خالد الغندور عن أداء حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود

احتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، رفقة المدير الفني للفريق خورخي جيسوس.

وظهر قائد النصر السعودي، هو يرتدي الزي الرسمي السعودي رفقة المدير الفني للفريق خورخي جيسوس، احتفالا باليوم الوطني السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "يوم وطني سعودي سعيد للجميع في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم يومًا مليئًا بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم".

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفوف فريق النصر السعودي، منذ الانضمام إلى الفريق في يناير 2023، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مان سيتي الإنجليزي.

