مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"رفقة مدرب النصر".. كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي

كتب - يوسف محمد:

05:55 م 23/09/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رونالدو (3) (1)
  • عرض 3 صورة
    رونالدو (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، رفقة المدير الفني للفريق خورخي جيسوس.

وظهر قائد النصر السعودي، هو يرتدي الزي الرسمي السعودي رفقة المدير الفني للفريق خورخي جيسوس، احتفالا باليوم الوطني السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "يوم وطني سعودي سعيد للجميع في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم يومًا مليئًا بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم".

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفوف فريق النصر السعودي، منذ الانضمام إلى الفريق في يناير 2023، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مان سيتي الإنجليزي.

أقرأ أيضًا:

تاج الملك.. حساب الدوري الإنجليزي يتغزل بمحمد صلاح

قصص متفوتكش .. عثمان ديمبيلي يفوز بالكرة الذهبية.. ومركز تاريخي لمحمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو كريستيانو رونالدو الدوري السعودي اليوم الوطني السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد