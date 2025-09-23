الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

كشف تقرير عن تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي للمدير الفني البرتغالي برونو لاج لقيادة الفريق خلال الموسم الجاري خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وذكرت صحيفة أو جوجو البرتغالية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن عرض الأهلي للمدرب صاحب الـ 49 عاماً جاء لمدة موسم براتب قدره 3.5 مليون يورو مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ولم يحسم المدرب السابق لفريق بورتو في بلاده موقفه النهائي، فمازال بحسب الصحيفة يقيمه خلال الفترة الجارية.

إقالة خوسيه ريبيرو

الأهلي كان قد أقال المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد 24 ساعة من خسارته أمام بيراميدز في الدوري بنهاية شهر أغسطس الماضي، لمزيد من التفاصيل عما قدمه مع الفريق.. اضغط هنا

