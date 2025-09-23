مباريات الأمس
"مدة التعاقد وراتب ضخم".. صحيفة تكشف تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع مدرب برتغالي

كتب : مصراوي

05:03 م 23/09/2025
    برونو لاج
كشف تقرير عن تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي للمدير الفني البرتغالي برونو لاج لقيادة الفريق خلال الموسم الجاري خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وذكرت صحيفة أو جوجو البرتغالية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن عرض الأهلي للمدرب صاحب الـ 49 عاماً جاء لمدة موسم براتب قدره 3.5 مليون يورو مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ولم يحسم المدرب السابق لفريق بورتو في بلاده موقفه النهائي، فمازال بحسب الصحيفة يقيمه خلال الفترة الجارية.

إقالة خوسيه ريبيرو

الأهلي كان قد أقال المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد 24 ساعة من خسارته أمام بيراميدز في الدوري بنهاية شهر أغسطس الماضي، لمزيد من التفاصيل عما قدمه مع الفريق.. اضغط هنا

برونو لاج الأهلي مدرب الأهلي

