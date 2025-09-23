مباريات الأمس
تشكيل حرس الحدود لمباراة الأهلي

كتب : مصراوي

03:53 م 23/09/2025
أعلن الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في الدوري.

موعد مباراة حرس الحدود والأهلي

حرس الحدود سيستضيف نظيره الأهلي عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

تشكيل حرس الحدود لمباراة الأهلي

ويبدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من: إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبدالحكيم، محمد مجلي، فوزي الحناوي، محمد روقا، محمد الدغيمي، محمود الزنلفي، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، محمد النيجلي، محمد حمدي زكي.

اقرأ أيضًا: "طاهر وشوبير أساسيان".. تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود

ترتيب حرس الحدود والأهلي

فريق حرس الحدود يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الرابع عشر.

وعلى الجانب الآخر يحتل النادي الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المحلة صاحب المركز الثاني عشر.

الأهلي ضد حرس الحدود تشكيل حرس الحدود الأهلي حرس الحدود موعد مباراة حرس الحدود والأهلي موعد مباراه الاهلي وحرس الحدود الأهلي وحرس الحدود
