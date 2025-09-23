بديل بيزيرا ومفاجأة فيريرا.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الجونة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على تشكيل الأبيض لمواجهة الجونة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام الجونة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة للدوري المصري.

وخاض الزمالك المران الأخير أمس على ملعب الكلية الحربية، ومنح فيريرا اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة الهامة أمام الجونة.

ووضع المدير الفني البلجيكي اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح وجود عادل من التغييرات في ظل وجود عدد كبير من الغيابات لأسباب مختلفة، ومفاجأة فيريرا بالدفع بالأنجولي شيكو بانزا بشكل أساسي بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد أو صلاح مصدق - محمد إسماعيل - بارون أوشينج.

الوسط: عبدالله السعيد - دونجا - أدم كايد.

الهجوم: عبدالحميد معالي - عدي الدباغ - شيكو بانزا.