بعد العودة للتألق.. قلق في الأهلي بشأن غياب نجم الفريق عن قمة الزمالك

غاب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن حضور اجتماع مجلس الإدارة يوم أمس الإثنين بسبب عودته في ساعة مبكرة من اليوم من السعودية؛ حيث أدى مناسك العمرة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن محمود الخطيب كان قد عاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم ولم يستطع حضور اجتماع مجلس الإدارة ولكنه قاد مداولات هاتفية مع لجنة التخطيط حول المدرب الأجنبي الجديد.

وأوضح المصدر أن الخطيب عاني من الإرهاق الشديد بجانب حاجته للراحة نتيجته ظروفه الصحية ولا علاقة على الإطلاق بعدم حضوره لاجتماع المجلس بأمر ترشحه في إنتخابات مجلس الإدارة الجديد التي تحدد لها 31 أكتوبر المقبل.

