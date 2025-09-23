بعد العودة للتألق.. قلق في الأهلي بشأن غياب نجم الفريق عن قمة الزمالك

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك مساء يوم أمس الاثنين اجتماعًا بمقر القلعة البيضاء لمناقشة بعض الأمور التنظيمية بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي عقب الاجتماع، أن مجلس الإدارة قرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، وتكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بتقديم التصور من جانبه إلى مجلس الإدارة قبل اعتماده رسميًا في خطوة جاءت مفاجئة للجماهير.

وأشار نادي الزمالك عبر البيان ذاته إلى أن هذا القرار من جانب مجلس الإدارة في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.

