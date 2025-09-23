مباريات الأمس
إعلان

"منح فرصة لأعضاء جدد".. قرار مفاجيء من مجلس إدارة الزمالك عقب اجتماعهم

كتب : مصراوي

09:00 ص 23/09/2025
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
    مجلس إدارة الزمالك
    هاني ابو ريدة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك
    مدحت العدل وشقيقه جمال مع مجلس إدارة نادي الزمالك
    مدحت العدل مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك مساء يوم أمس الاثنين اجتماعًا بمقر القلعة البيضاء لمناقشة بعض الأمور التنظيمية بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي عقب الاجتماع، أن مجلس الإدارة قرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، وتكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بتقديم التصور من جانبه إلى مجلس الإدارة قبل اعتماده رسميًا في خطوة جاءت مفاجئة للجماهير.

وأشار نادي الزمالك عبر البيان ذاته إلى أن هذا القرار من جانب مجلس الإدارة في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.

الزمالك حسين لبيب مجلس إدارة الزمالك

