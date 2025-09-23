4 معلومات عن الأهلي السعودي قبل مباراته أمام بيراميدز

ينتظر محبي كرة القدم مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه أهلي جدة السعودي نظيره بيراميدز في كأس الإنتر كونتيننتال لموسم 2025.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025

الأهلي سيلتقي بيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأنتر كونتيننتال لموسم 2025.

معلومات عن النادي الأهلي قبل مباراة بيراميدز

وتأسس نادي أهلي جدة عام 1937، ويقع في أكبر أماكن في جدة بالمملكة العربية السعودية وهو شارع الأمير"محمد بن عبد العزيز".

ونعرض خلال السطور التالية معلومات عن نادي أهلي جدة كالتالي:

1 ـ القيمة التسويقية لنادي أهلي جدة: 173.50 مليون يورو

2 ـ مدرب أهلي جدة هو الألماني ماتياس يايسله.

3 ـ ترتيب أهلي جدة في الدوري السعودي: يقع في المركز الثامن برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.

4 ـ يضم أهلي جدة عدد من اللاعبين الأجانب وهم:

ـ السنغالي إدوارد ميندي

-التركي مريح ديميرال

-البرازيلي روجير إيبانيز

-البرازيلي روبرتو فيرمينو

-البرازيلي ألكسندر جوميز

-الإيفواري فرانك كيسيه

الجزائري رياض محرز

-الإسباني غابرييل فيغا

-الإنجليزي إيفان توني

-المقدوني إزجان أليوسكي

-البرازيلي جالينو

-البلجيكي ماتيو دامس

