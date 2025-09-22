مباريات الأمس
هل عادت أرض أكتوبر مقابل 5 ملايين جنيه؟.. رد مفاجئ من الزمالك

كتب : مصراوي

04:32 م 22/09/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أرض الزمالك
  • عرض 7 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 7 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 7 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك

نفى هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ما تردد عن، صدور قرار باسترداد أرض النادي في مدينة أكتوبر، مقابل دفع غرامة مالية.

قال هشام نصر في تصريحات خاصة: "ما تردد على لساني حول استرداد النادي أرض 6 أكتوبر يوم 28 سبتمبر المقبل مقابل غرامة 5 ملايين جنيه لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "كلامي كان واضح أننا لا زلنا نعمل على حل الأزمة ولم نوقع على أي اتفاق مع المسؤولين لتسوية المستحقات، ونأمل في الوصول لحلول من أجل استرداد الأرض خلال الأيام القليلة المقبلة".

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قررت سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك في الفترة الماضية، نظرا لعدم تنفيذ شروط البناء وانتهاء الفترة القانونية.

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية، لتسوية الأمور، بعد تصعيد الملف لرئاسة الوزراء، وينتظر الانفراجة في الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أرض الزمالك هشام نصر نادي الزمالك أخبار الزمالك

