هل عادت أرض أكتوبر مقابل 5 ملايين جنيه؟.. رد مفاجئ من الزمالك

"سيخضع لفحص اليوم".. كشف موقف محترف الأهلي من مباراة حرس الحدود

نفى هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ما تردد عن، صدور قرار باسترداد أرض النادي في مدينة أكتوبر، مقابل دفع غرامة مالية.

قال هشام نصر في تصريحات خاصة: "ما تردد على لساني حول استرداد النادي أرض 6 أكتوبر يوم 28 سبتمبر المقبل مقابل غرامة 5 ملايين جنيه لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "كلامي كان واضح أننا لا زلنا نعمل على حل الأزمة ولم نوقع على أي اتفاق مع المسؤولين لتسوية المستحقات، ونأمل في الوصول لحلول من أجل استرداد الأرض خلال الأيام القليلة المقبلة".

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قررت سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك في الفترة الماضية، نظرا لعدم تنفيذ شروط البناء وانتهاء الفترة القانونية.

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية، لتسوية الأمور، بعد تصعيد الملف لرئاسة الوزراء، وينتظر الانفراجة في الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة الناقلة