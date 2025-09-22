مباريات الأمس
الأهلي يسابق الزمن لإنهاء استاد النادي (صور)

كتب : مصراوي

03:56 م 22/09/2025
واصلت الشركة المنفذة لاستاد النادي الأهلي أعمال الحفر لإنجاز المشروع في الفترة الزمنية المقررة، قبل افتتاحه رسميا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن أعمال الحفر في استاد الأهلي تجاوزت 300 ألف متر مكعب، وبعض المناطق وصلت إلى عمق 16 مترًا.

وأوضح المصدر أن الشركة نفذت أكثر من نصف أعمال الحفر المقررة بما يفوق عن الجدول الزمني المقرر.

واختتم المصدر أنه حال سير الأعمال بنفس الوتيرة، من الممكن أن يتم افتتاح الاستاد قبل الموعد المقترح، والمحدد في منتصف عام 2029.

الأهلي استاد الأهلي أخبار الأهلي حفر استاد الأهلي

