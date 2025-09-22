الأهلي يسابق الزمن لإنهاء استاد النادي (صور)

" لها فترة صلاحية معينة".. طارق يحيى يكشف اشتعال أزمة جديدة في الزمالك

واصلت الشركة المنفذة لاستاد النادي الأهلي أعمال الحفر لإنجاز المشروع في الفترة الزمنية المقررة، قبل افتتاحه رسميا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن أعمال الحفر في استاد الأهلي تجاوزت 300 ألف متر مكعب، وبعض المناطق وصلت إلى عمق 16 مترًا.

وأوضح المصدر أن الشركة نفذت أكثر من نصف أعمال الحفر المقررة بما يفوق عن الجدول الزمني المقرر.

واختتم المصدر أنه حال سير الأعمال بنفس الوتيرة، من الممكن أن يتم افتتاح الاستاد قبل الموعد المقترح، والمحدد في منتصف عام 2029.

