كتب- محمد خيري:

استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز؛ دعمًا المنتخب الوطني الأول قبل ارتباطه بمباراتين هامتين في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وأشارت رابطة الأندية المحترفة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار يأتي بناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر وفي المقابل، تم تأجيل موعد مباراة إنبي و زد لتقام يوم 5 أكتوبر بدلاً من 4 أكتوبر.

وأشارت الرابطة هذا التعديل لإنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب.

وأتمت الرابطة بيانها بالتنويه إلى أن هذا التغيير يتوافق مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 أكتوبر، منوهة ‘اى ـن هذا التعاون بين رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب خطوة إيجابية لتحقيق أفضل استعداد للمنتخب، بما يضمن تجميع اللاعبين في وقت كافٍ لخوض المباراة المصيرية.

