مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من رابطة الأندية بخصوص مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

02:02 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

استقرت رابطة الأندية المحترفة على تعديل موعد مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز؛ دعمًا المنتخب الوطني الأول قبل ارتباطه بمباراتين هامتين في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وأشارت رابطة الأندية المحترفة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار يأتي بناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر وفي المقابل، تم تأجيل موعد مباراة إنبي و زد لتقام يوم 5 أكتوبر بدلاً من 4 أكتوبر.

وأشارت الرابطة هذا التعديل لإنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب.

وأتمت الرابطة بيانها بالتنويه إلى أن هذا التغيير يتوافق مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 أكتوبر، منوهة ‘اى ـن هذا التعاون بين رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب خطوة إيجابية لتحقيق أفضل استعداد للمنتخب، بما يضمن تجميع اللاعبين في وقت كافٍ لخوض المباراة المصيرية.

اقرأ أيضًا:

ورائها دولة عربية.. أول تحرك من يويفا لاستبعاد إسرائيل من المسابقات

نجم سلة الزمالك يحتفل بخطبته على فنانة شابة (صور)

"الاتفاق تم مع منصور".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة حول ترشح الخطيب للانتخابات

"خبر أسعد الجماهير".. شوبير يكشف مهام سيد عبدالحفيظ في غياب الخطيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة