مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
13:30

روما

جميع المباريات

إعلان

"أقصى طموحات الزمالك التعادل في القمة".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية

11:09 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (19) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (18) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (20) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (15) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بهدف عمر جابر
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن فرص الأهلي أقوى في الفوز بمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك ببطولة الدوري.

وقال ياسر ريان في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون : "الزمالك طبيعي يكون في هذه المكانة في الدوري الممتاز، ولكن بطولة الدوري تحتاج إلى الاستمرارية في النتائج".

وأضاف: "الأهلي حال فوزه على الزمالك في مباراة القمة، سيكون بطلا للدوري الممتاز، والزمالك أزمته في عدم الثقة في نفسه وهذا رأيناه في السنوات الماضية".

وتابع: "فريق بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين والزمالك هو منافس الأهلي المباشر مع احترامنا لبيراميدز واتوقع فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة المقبلة".

وواصل: "الزمالك بيشعر بالسعادة على التعادل أمام الأهلي عكس الأحمر لا يقبل إلا الفوز، وأقصى طموحات الزمالك في لقاء القمة أمام الأهلي هو التعادل".

وتقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، يوم 29 من الشهر الحالي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

تقرير أنجولي يكشف مفاجأة حول سبب غياب شيكو بانزا عن مباريات الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك ياسر ريان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة