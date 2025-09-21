مصدر يكشف موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي أمام حرس الحدود

كتب- محمد خيري:

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن فرص الأهلي أقوى في الفوز بمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك ببطولة الدوري.

وقال ياسر ريان في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون : "الزمالك طبيعي يكون في هذه المكانة في الدوري الممتاز، ولكن بطولة الدوري تحتاج إلى الاستمرارية في النتائج".

وأضاف: "الأهلي حال فوزه على الزمالك في مباراة القمة، سيكون بطلا للدوري الممتاز، والزمالك أزمته في عدم الثقة في نفسه وهذا رأيناه في السنوات الماضية".

وتابع: "فريق بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين والزمالك هو منافس الأهلي المباشر مع احترامنا لبيراميدز واتوقع فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة المقبلة".

وواصل: "الزمالك بيشعر بالسعادة على التعادل أمام الأهلي عكس الأحمر لا يقبل إلا الفوز، وأقصى طموحات الزمالك في لقاء القمة أمام الأهلي هو التعادل".

وتقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، يوم 29 من الشهر الحالي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

تقرير أنجولي يكشف مفاجأة حول سبب غياب شيكو بانزا عن مباريات الزمالك