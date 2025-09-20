مصدر يكشف لمصراوي موقف زيزو من المشاركة في مباراة حرس الحدود المقبلة

كتب - يوسف محمد:

تقدم النادي الأهلي اليوم السبت، باعتراض رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد حكم تقنية الفيديو في مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري، مطالبا بالتحقيق معه.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي مساء اليوم السبت، التقدم بطلب للتحقيق مع حكم الفيديو، في مباراته أمام سيراميكا أمس، حيث جاء نص البيان كالتالي، أرسل النادي اليوم خطابًا لاتحاد الكرة:"يطالب فيه بالتحقيق مع حكم تقنية الفيديو بمباراة الأهلي وسيراميكا أمس في بطولة الدوري".

وذكر النادي عبر البيان ذاته:"إصرار حكم تقنية الفيديو، على عدم استدعاء حكم الساحة في ثلاثة أخطاء مؤثرة لمصلحة الأهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس"، مطالبًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة.

حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وسيراميكا كليبواترا

وتواجد طارق مجدي، على تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أمس، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "القاهرة الدولي"، ببطولة الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليبواترا

الأهلي كان قد فاز حساب نظيره سيراميكا، بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"هو أنا أبو تريكة".. وائل جمعة يشعل ستديو بي إن سبورتس بهذا التصريح

بيراميدز يطير إلى السعودية استعدادا لمواجهة أهلي جدة