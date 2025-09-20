مباريات الأمس
فيديو هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبيرخ

03:14 م السبت 20 سبتمبر 2025
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (3)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (5)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (6)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (4)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (8)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (9)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (2)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (11)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (12)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (13)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (14)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (15)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (16)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (17)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (10)
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (7)
كتب ـ محمد الميموني:

قص اللاعب ريان جرافينبيرخ شريط التسجيل في مباراة ليفربول وإيفرتون التي تجمعهما اليوم السبت بالدوري الإنجليزي.

هدف جرافينبيرخ في مباراة ليفربول وإيفرتون

وأرسل محمد صلاح تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء لزميله ريان جرافينبيرخ الذي سددها مباشرة في شباك إيفرتون بالدقيقة 10.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول إذا فاز بالمبارة سيرفع رصيده إلى النقطة 15 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه المتبقي له مباراة الجولة الخامسة.

وسيتوقف رصيد إيفرتون حال الخسارة عند النقطة 7 في المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد إيفرتون مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ليفربول مباراة ليفربول اليوم إيفرتون الدوري الإنجليزي
