أهلي جدة يوجه رسالة قوية قبل مباراة بيراميدز

بينهم السعيد.. 8 لاعبين في الزمالك يهربون من تهديد الغياب عن القمة

هل اقترب كيروش من تدريب الأهلي ؟ .. رد حاسم من مساعده

كتب ـ محمد الميموني:

قص اللاعب ريان جرافينبيرخ شريط التسجيل في مباراة ليفربول وإيفرتون التي تجمعهما اليوم السبت بالدوري الإنجليزي.

هدف جرافينبيرخ في مباراة ليفربول وإيفرتون

وأرسل محمد صلاح تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء لزميله ريان جرافينبيرخ الذي سددها مباشرة في شباك إيفرتون بالدقيقة 10.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول إذا فاز بالمبارة سيرفع رصيده إلى النقطة 15 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه المتبقي له مباراة الجولة الخامسة.

وسيتوقف رصيد إيفرتون حال الخسارة عند النقطة 7 في المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجديد عقد إمام عاشور



