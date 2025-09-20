مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
14:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

10 لاعبين في الأهلي يهربون من خطر الإيقاف قبل القمة

01:51 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأهلي
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

هرب 10 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فخ الإنذار الثاني، ومن ثم التهديد بالغياب عن مباراة القمة ضد الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في الثامنة مساء الإثنين 29 سبتمبر الحالي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي لقاء ضد حرس الحدود، مساء الثلاثاء المقبل، قبل مباراة القمة، ويدخل 10 لاعبين من الأحمر اللقاء وهم يمتلكون بطاقة صفراء وحيدة، وفي حال حصولهم على إنذار لن يغيبوا عن مباراة الزمالك.

وهؤلاء اللاعبون هم: محمد شكري، محمد شريف، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف داري، محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام.

جدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي هو الوحيد المهدد بالغياب عن مباراة الزمالك، وذلك في حالة حصوله على بطاقة صفراء في مباراة حرس الحدود.

اقرأ أيضًا:

9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي لاعبون في الأهلي هربوا من الإنذار مباراة القمة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر