10 لاعبين في الأهلي يهربون من خطر الإيقاف قبل القمة

بينهم السعيد.. 8 لاعبين في الزمالك يهربون من تهديد الغياب عن القمة

كتبت-هند عواد:

هرب 10 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فخ الإنذار الثاني، ومن ثم التهديد بالغياب عن مباراة القمة ضد الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في الثامنة مساء الإثنين 29 سبتمبر الحالي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي لقاء ضد حرس الحدود، مساء الثلاثاء المقبل، قبل مباراة القمة، ويدخل 10 لاعبين من الأحمر اللقاء وهم يمتلكون بطاقة صفراء وحيدة، وفي حال حصولهم على إنذار لن يغيبوا عن مباراة الزمالك.

وهؤلاء اللاعبون هم: محمد شكري، محمد شريف، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف داري، محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام.

جدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي هو الوحيد المهدد بالغياب عن مباراة الزمالك، وذلك في حالة حصوله على بطاقة صفراء في مباراة حرس الحدود.

