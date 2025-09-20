مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

لمدة ساعتين.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد اجتماعه مع الخطيب

10:31 ص السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ يحضر جنازة والد العامل فاروق (3)
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ يحضر جنازة والد العامل فاروق (2)
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ 1
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي
  • عرض 10 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 10 صورة
    الكابتن محمود الخطيب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي السابق، على جلسته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كنت في مقر النادي الأهلي يوم الخميس الماضي، وجمعتني جلسة مع محمود الخطيب مدتها ساعة أو ساعتين".

وأضاف: "لا يوجد شيء رسمي يمكنني التحدث عنه في الوقت الحالي، وسنرى ماذا سيحدث وأنا راضي وكل شيء نصيب؟".

واختتم عبد الحفيظ: "ما يعطيني الحب والقوة هو أنني ابن الأهلي، أتمنى خدمة الأهلي في الفترة المقبلة، وسنعرف ماذا سيحدث خلال الأسبوع المقبل".

واجتمع الخطيب مع سيد عبد الحفيظ، يوم الخميس الماضي، وناقشا عدة ملفات على رأسها إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة التي ستقام في نهاية أكتوبر.

اقرأ أيضًا:

9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيد عبد الحفيظ الأهلي محمود الخطيب اجتماع سيد عبد الحفيظ مع الخطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر