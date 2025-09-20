لمدة ساعتين.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد اجتماعه مع الخطيب

"خسارة واحدة".. ماذا قدم رامون دياز مع بيراميدز بعد اقتران اسمه بالأهلي؟

علق سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي السابق، على جلسته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كنت في مقر النادي الأهلي يوم الخميس الماضي، وجمعتني جلسة مع محمود الخطيب مدتها ساعة أو ساعتين".

وأضاف: "لا يوجد شيء رسمي يمكنني التحدث عنه في الوقت الحالي، وسنرى ماذا سيحدث وأنا راضي وكل شيء نصيب؟".

واختتم عبد الحفيظ: "ما يعطيني الحب والقوة هو أنني ابن الأهلي، أتمنى خدمة الأهلي في الفترة المقبلة، وسنعرف ماذا سيحدث خلال الأسبوع المقبل".

واجتمع الخطيب مع سيد عبد الحفيظ، يوم الخميس الماضي، وناقشا عدة ملفات على رأسها إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة التي ستقام في نهاية أكتوبر.

