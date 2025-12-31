مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

"كبير عليهم".. جمال حمزة يفتح النار على جون إدوارد ومجلس الزمالك

كتب : محمد خيري

01:19 ص 31/12/2025
أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها النادي في الفترة الحالية يتحمل مسؤوليتها المجلس الحالي وجون إدوارد، مشددا على أن ما يحدث هو السبب الرئيسي في تراجع أوضاع القلعة البيضاء.

وقال حمزة، خلال ظهوره في برنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح على قناة ON E، إن المنظومة الحالية داخل النادي تفتقد للكفاءة والخبرة، موضحا أن القائمين على الملفات المختلفة غير مؤهلين لإدارة نادي بحجم الزمالك، سواء على مستوى مجلس الإدارة أو المدير الرياضي أو إدارة التعاقدات.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع ينذر بمزيد من الأزمات في الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة تصحيح المسار سريعا.

الزمالك جمال حمزة جون إدوارد أخبار الزمالك الزمالك اليوم

