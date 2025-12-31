أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها النادي في الفترة الحالية يتحمل مسؤوليتها المجلس الحالي وجون إدوارد، مشددا على أن ما يحدث هو السبب الرئيسي في تراجع أوضاع القلعة البيضاء.

وقال حمزة، خلال ظهوره في برنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح على قناة ON E، إن المنظومة الحالية داخل النادي تفتقد للكفاءة والخبرة، موضحا أن القائمين على الملفات المختلفة غير مؤهلين لإدارة نادي بحجم الزمالك، سواء على مستوى مجلس الإدارة أو المدير الرياضي أو إدارة التعاقدات.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع ينذر بمزيد من الأزمات في الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة تصحيح المسار سريعا.