اقترب نادي الزمالك من الإعلان عن تعيين طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد عبدالرؤوف، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

طارق مصطفى يقترب من تدريب الزمالك

وعلمت مصادر مطلعة أن إدارة القلعة البيضاء أنهت الاتفاق مع طارق مصطفى بشأن الشروط المالية وبنود العقد، في انتظار اللمسات الأخيرة تمهيدًا للإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر، حال إتمام الاتفاق بشكل نهائي غدًا، أن يبدأ طارق مصطفى مهمته رسميًا بقيادة الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.