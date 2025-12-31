مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

خطوة واحدة تفصل طارق مصطفى من تدريب الزمالك.. مصدر يكشف لمصراوي التفاصيل

كتب : محمد خيري

01:13 ص 31/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى (4)
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى (7)
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى وحسام البدري
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى مدرب الاتحاد السكندري
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى (1)
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى (2)
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى (5)
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى
  • عرض 14 صورة
    حازم إمام وطارق مصطفى في عزاء والدة الحضري
  • عرض 14 صورة
    حازم إمام وطارق مصطفى
  • عرض 14 صورة
    حازم إمام وطارق مصطفى في عزاء والدة الحضري ومعهم محسن صالح
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى
  • عرض 14 صورة
    طارق مصطفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اقترب نادي الزمالك من الإعلان عن تعيين طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد عبدالرؤوف، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

طارق مصطفى يقترب من تدريب الزمالك

وعلمت مصادر مطلعة أن إدارة القلعة البيضاء أنهت الاتفاق مع طارق مصطفى بشأن الشروط المالية وبنود العقد، في انتظار اللمسات الأخيرة تمهيدًا للإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر، حال إتمام الاتفاق بشكل نهائي غدًا، أن يبدأ طارق مصطفى مهمته رسميًا بقيادة الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق مصطفى مدرب الزمالك الزمالك اليوم أخبار الزمالك الزمالك الآن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"