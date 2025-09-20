محمد الشيخ.. اعتزل الكرة مبكرًا ويصنع المجد مع وادي دجلة

كتب - محمد عبد السلام:

يبرز بعد مرور 7 جولات من الدوري المصري الممتاز، اسم محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، كأحد أفضل المدربين المصريين في البطولة، فقد قاد فريقه لتحقيق أربعة انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخ النادي، ونجح في الدخول بالمجموعة إلى المربع الذهبي، في إنجاز يحسب له ولجهازه الفني.

محمد الشيخ بداية مبكرة ومسيرة متعرجة

بدأ محمد الشيخ مشواره الكروي في سن السادسة عشرة، حيث انضم إلى قطاع الناشئين في عدة أندية محلية، وبعد حوالي أربع سنوات من اللعب، اضطر للاعتزال مبكرًا بسبب إصابة قوية، ليقرر الاتجاه نحو مجال التحكيم لفترة قصيرة.

لكن في سن العشرين، قرر الشيخ ترك التحكيم وبدأ طريقًا جديدًا في الإدارة الرياضية داخل نادي النجوم، حيث عمل هناك لمدة ثلاث سنوات، ثم تولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، وكان عمره حينها لا يتجاوز 24 عامًا.

محمد الشيخ ومسيرته في الملاعب

بعدها تولى تدريب فريق تون عنخ آمون (الذي تغير اسمه لاحقًا إلى "مسار") في دوري الدرجة الرابعة، واستمر معهم ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى تدريب نادي صول في الدرجة الثالثة لموسم واحد فقط.

النقلة النوعية في وادي دجلة

التحول الحقيقي في مسيرة محمد الشيخ جاء عندما شاهده مدرب كرواتي ضمن الجهاز الفني لنادي وادي دجلة، فأعجب بقدراته وضمه كمدرب مساعد لفريق الشباب، وبعد موسم واحد فقط، تولى تدريب فريق تحت 20 عامًا في النادي.

لاحقًا، خاض تجربة جديدة مع فريق رَع في الدرجة الرابعة، حيث نجح في قيادتهم للصعود إلى الدرجة الثالثة، ليعود بعدها إلى وادي دجلة مجددًا.

وهنا جاءت الثقة الكبرى من ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، الذي قرر منحه مهمة تدريب الفريق الأول في دوري المحترفين، وفي أول موسم له، نجح محمد الشيخ في قيادة الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز، ليكتب اسمه كأحد أبرز المدربين الصاعدين في الكرة المصرية.

جدول ترتيب وادي دجلة في الدوري

ويحتل وادي دجلة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.

ونجح وادي دجلة في الفوز على الزمالك، وزد، وكهرباء الإسماعيلية، وطلائع الجيش، وتعادل مع بيراميدز، وتلقى الخسارة أمام إنبي وبتروجيت.

اقرأ أيضًا:

"خسارة واحدة".. ماذا قدم رامون دياز مع بيراميدز بعد اقتران اسمه بالأهلي؟

"بتمنى الموت".. رسالة قوية من زوجة إبراهيم شيكا