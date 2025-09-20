مباريات الأمس
قصة هتاف "لا يا بيبو لا.. لا ملكش حق"

01:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (6)
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (3)
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (5)
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (4)
كتب - نهى خورشيد

كشف حربي محفوظ، كبير مشجعي النادي الأهلي، قصة الهتاف الشهير الذي رددته جماهير القلعة الحمراء في مباراة اعتزال محمود الخطيب.

وقال حربي عن كواليس هذا الموقف في تصريحات خاصة لـ مصراوي اليوم السبت: "في مباراة الاعتزال، الكابتن محمود الخطيب كان محضر كلمة يقولها أمام الجمهور، لكننا نحن المشجعين رددنا: لا يا بيبو لا لا ملكش حق.. وبعدها قعد يبكي".

أمس، هتف عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي لمحمود الخطيب "لا يا بيبو لا لا ملكش حق" أثناء وجوده في مقر النادي للتصويت على تعديلات اللائحة للنظام الأساسي للنادي"، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

محمود الخطيب لا يا بيبو لا.. لا ملكش حق الأهلي الجمعية العمومية للأهلي
