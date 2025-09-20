مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

"اتخذنا قرارًا بالفعل".. رد حاسم من الأهلي على تجديد عقود نجوم الفريق

12:33 ص السبت 20 سبتمبر 2025
كتب ـ محمد عبد السلام:

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي موقفهم من تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة الجارية في ظل ما يتردد عن رغبة البعض في تعديل القيمة المالية بعقودهم.

وأضاف وليد صلاح في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس الجمعة:"اتخذنا قرارًا بعدم النظر في أي عقود ممتدة لا يوجد شيء اسمه ترضية، العقود التي تقترب من النهاية فقط هي ما سيتم النظر فيها. اللاعب لن يأتي للنادي ليطلب ولكن النادي سيقدم عرضه والقرار بيد اللاعب بعد ذلك بالموافقة أو الرفض".

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي:"لن نسمح لأي لاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ساري المفعول، بالتقدم بطلب لتجديد العقد أو الحديث في أي أمور تخصه والنادي لن يناقش أي عقود لا تزال مدتها مستمرة، ولكن في حال رغب النادي نفسه في تعديل أو تمديد العقد مع لاعب ما، فسيبادر بالتفاوض وتقديم عرض جديد، سواء من حيث المدة أو المقابل المالي".

وأردف:"النادي الأهلي هو الجهة الوحيدة المسؤولة بتقديم العروض للاعبين، سواء كان عقد اللاعب قارب على الانتهاء أم لا، النادي هو من يتخذ الخطوة، واللاعب له الحرية: إن قبل العرض، فمرحبًا، وإن لم يرضَ به، فلا مشكلة".

واختتم صلاح الدين تصريحاته برسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا: "أطالب الجماهير بالهدوء والدعم، مفيش داعي بعد ما حدث اليوم من توجيه السباب لتريزيجيه، يجب أن نهدأ قليلًا ونقدر التزام اللاعبين الذين لم يعترضوا على أي قرار تم اتخاذه، بل أبدوا جميعًا موافقتهم وتفهمهم الكامل لتوجهات النادي".

النادي الأهلي صريحات وليد صلاح الدين لأهلي
