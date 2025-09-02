مدرب رينجرز السابق يرفض عرضًا "مغريًا" من الأهلي

كتبت – هند عواد:

كشفت صحيفة "ذا هيرالد" الاسكتلندية، رفض مدرب رينجرز السابق، فيليب كليمان، عرضًا من النادي الأهلي، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأعلن الأهلي إنهاء التعاقد مع خوسيه ريبيرو، بالاتفاق بين الطرفين، بعد الهزيمة من بيراميدز في الدوري المصري.

وذكرت الصحيفة، أن المدرب السابق لنادي رينجرز الاسكتلندي، رفض عرضًا "مغريًا" لتدريب الأهلي.

وظل المدرب البلجيكي بلا نادٍ منذ إقالته من تدريب رينجرز في فبراير الماضي، بعد تراجع الفريق بفارق 13 نقطة خلف سيلتيك في الدوري، عقب الخسارة أمام سانت ميرين، والخروج المهين من كأس اسكتلندا أمام كوينز بارك.

وأضافت الصحيفة، أن الأهلي تواصل مع فيليب كليمان، صاحب الـ51 عامًا، إلا أنه أبلغهم بأنه غير مهتم بالتدريب في مصر، ورفض العرض.