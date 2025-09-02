"يانكون لن يعود".. مصدر يكشف لمصراوي الجهاز الفني المؤقت للأهلي

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن الجهاز الفني المؤقت لفريق الأهلي الذي سيتولى المهمة خلال الفترة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

إقالة ريبيو

وكان الأهلي قد أعلن إقالة المدير الفني الإسباني ريبيرو بعد الخسارة بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

تشكيل الجهاز الفني للأهلي

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن الجهاز الفني سيكون على رأسه عماد النحاس كمدير فني مؤقت ومعه المدرب العام لفريق الشباب محمد نجيب على أن يتم خلال الساعات المقبلة حسم الاستعانة بمدرب آخر في الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني المؤقت سيضم كذلك محمد الشيحي كمدرب أحمال فيما لن يكون لميشيل يانكون دورًا مع الفريق كما كان يتردد:" منصب مدرب الحراس مازال تحت الدراسة وهناك اقترح بتولي مصطفى عبدالعليم مدرب حراس مرمى فريق الشباب المسؤولية بشكل مؤقت".

وينتظر الأهلي خلال شهر سبتمبر 4 مباريات نستعرض مواعيدها خلال السطور التالية:

الأحد 14 سبتمبر ـ 08:00 مساءً ـ إنبي vs الأهلي

الجمعة 19 سبتمبر ـ 08:00 ـ الأهلي vs سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 23 سبتمبر ـ 05:00 ـ حرس الحدود vs الأهلي

الإثنين 09 أغسطس ـ 08:00 مساءً ـ الأهلي vs الزمالك

اقرأ أيضًا:

"هفرح أوي لو جه".. بركات يرشح مدرب للأهلي ويطلب عودة عبدالحفيظ

"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا