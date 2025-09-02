مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"يانكون لن يعود".. مصدر يكشف لمصراوي الجهاز الفني المؤقت للأهلي

04:18 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبييرو والمترجم عم عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 10 صورة
    محمد نجيب نجم الأحمر السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن الجهاز الفني المؤقت لفريق الأهلي الذي سيتولى المهمة خلال الفترة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

إقالة ريبيو

وكان الأهلي قد أعلن إقالة المدير الفني الإسباني ريبيرو بعد الخسارة بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

تشكيل الجهاز الفني للأهلي

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن الجهاز الفني سيكون على رأسه عماد النحاس كمدير فني مؤقت ومعه المدرب العام لفريق الشباب محمد نجيب على أن يتم خلال الساعات المقبلة حسم الاستعانة بمدرب آخر في الجهاز الفني.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني المؤقت سيضم كذلك محمد الشيحي كمدرب أحمال فيما لن يكون لميشيل يانكون دورًا مع الفريق كما كان يتردد:" منصب مدرب الحراس مازال تحت الدراسة وهناك اقترح بتولي مصطفى عبدالعليم مدرب حراس مرمى فريق الشباب المسؤولية بشكل مؤقت".

وينتظر الأهلي خلال شهر سبتمبر 4 مباريات نستعرض مواعيدها خلال السطور التالية:

الأحد 14 سبتمبر ـ 08:00 مساءً ـ إنبي vs الأهلي

الجمعة 19 سبتمبر ـ 08:00 ـ الأهلي vs سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 23 سبتمبر ـ 05:00 ـ حرس الحدود vs الأهلي

الإثنين 09 أغسطس ـ 08:00 مساءً ـ الأهلي vs الزمالك

اقرأ أيضًا:
"هفرح أوي لو جه".. بركات يرشح مدرب للأهلي ويطلب عودة عبدالحفيظ

"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد النحاس الأهلي مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"كل الشكر".. أول تعليق من طارق مصطفى بعد إقالته من تدريب البنك الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح