رد نهائي من الفتح السعودي على رحيل جوميز لتدريب الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف نادي الفتح السعودي، حقيقة اقتراب رحيل جوميز من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الأنباء التي ظهرت باهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه.

وقال محمد الضيف مدير المركز الإعلامي بنادي الفتح السعودي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "المدرب جوميز مستمر مع الفريق ولا صحة لرحيله خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لم يتواصل معنا أي نادي من أجل التعاقد مع المدرب وجميع ما تم ذكره في الصحافة مجرد شائعات وليس لها اي صحة، وتركيز الجميع بنادي الفتح خلال هذه الفترة على مسابقة الدوري السعودي للمحترفين".

واختتم حديثه قائلًا: "نادي الفتح لم يتفاوض مع اللاعب عمر خضر لضمه من صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، لا صحة لهذه الأخبار ابدا".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي أعلن رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، من تدريب الفريق الأحمر، بسبب النتائج السيئة، وتردد اسم جوزيه جوميز بقوة لتدريب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.