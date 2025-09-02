مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

2 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 1
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

رد نهائي من الفتح السعودي على رحيل جوميز لتدريب الأهلي

01:30 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    البرتغالي جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
    جوميز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف نادي الفتح السعودي، حقيقة اقتراب رحيل جوميز من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الأنباء التي ظهرت باهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه.

وقال محمد الضيف مدير المركز الإعلامي بنادي الفتح السعودي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "المدرب جوميز مستمر مع الفريق ولا صحة لرحيله خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لم يتواصل معنا أي نادي من أجل التعاقد مع المدرب وجميع ما تم ذكره في الصحافة مجرد شائعات وليس لها اي صحة، وتركيز الجميع بنادي الفتح خلال هذه الفترة على مسابقة الدوري السعودي للمحترفين".

واختتم حديثه قائلًا: "نادي الفتح لم يتفاوض مع اللاعب عمر خضر لضمه من صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، لا صحة لهذه الأخبار ابدا".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي أعلن رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، من تدريب الفريق الأحمر، بسبب النتائج السيئة، وتردد اسم جوزيه جوميز بقوة لتدريب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوميز الأهلي الفتح السعودي جوزيه جوميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟