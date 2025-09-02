توجه لبلاده وأخطر اللاعبين بقراره.. ماذا فعل فيريرا بعد خسارة الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

توجه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، إلى بلاده، عقب الخسارة من وادي دجلة للحصول على فترة راحة سريعة.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما قرر البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الجمعة المقبلة، ويعود المدير الفني من بلاده يوم الخميس.

وجاء قرار فيريرا، بمنح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام، من أجل استغلال فترة التوقف الحالية في الأجندة الدولية، نظرا لخوض المنتخب الوطني مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد الفريق الأبيض، لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الحالي، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.