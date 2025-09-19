مباريات الأمس
"أنا مدير ولن أرد عليه".. رسالة قوية من محمد يوسف لوكيل إمام عاشور

08:12 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب ـ وسام محمد:

رفضّ محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي التعليق على التصريحات التي أدلى بها آدم وطني وكيل لاعب فريقهم إمام عاشور.

ولكن محمد يوسف اكتفى بتوجيه رسالة عبر مصراوي اليوم الجمعة جاءت:""أنا مدير رياضي لنادٍ كبير وبالتالي لن أرد على وكيل لاعبين، الأسلوب الذي يتعامل به لا يناسب منظومة الأهلي، وكذلك لا يتناسب مع شخصيتي، هذا ما أستطيع قوله".

وشهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر بين آدم وطني وكيل إمام عاشور والأهلي، خاصة في ظل رغبة مسؤولي الأحمر في تجديد عقد اللاعب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن إمام عاشور يتبقي له موسمين مع النادي الأهلي بخلاف الموسم الجاري، ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة مسؤولي النادي في حال وصول عرض له.

إمام عاشور آدم وطني الأهلي محمد يوسف وكيل إمام عاشور
