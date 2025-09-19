"ولا حد بيهمنا".. أول ظهور لـ زيزو بعد فوز الأهلي على سيراميكا (صورة)

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وظهرت علامات التركيز على لاعبي الأهلي وجهازه الفني، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 5 مباريات بالمسابقة.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام نظيره إنبي، بنتيجة هدف لكل فريق، في بطولة الدوري المصري "دوري".

أقرأ أيضًا:

نجل زيدان يغير جنسيته لتمثيل منتخب والده.. ما القصة؟

بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة