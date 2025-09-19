مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 1
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

20 صورة من وصول لاعبي النادي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة سيراميكا بالدوري

07:20 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

07:20 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وظهرت علامات التركيز على لاعبي الأهلي وجهازه الفني، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 5 مباريات بالمسابقة.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام نظيره إنبي، بنتيجة هدف لكل فريق، في بطولة الدوري المصري "دوري".

لاعبو النادي الأهلي الأهلي سيراميكا الدوري المصري
