عمره 17 عامًا.. من هو حمزة عبدالكريم الذي ضمه النحاس لقائمة الأهلي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار ظهور اسم اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم في قائمة الأهلي الرسمية، التي أعلنها المدير الفني عماد النحاس اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، حالة من التساؤل والاهتمام بين جماهير القلعة الحمراء.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المهاجم الناشئ حمزة عبدالكريم كالتالي:

من هو حمزة عبدالكريم؟

- حمزة عبدالكريم هو أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بمواليد 2008.

- يشغل مركز رأس الحربة، ويتميز بالقدرة على اللعب بالقدم اليسرى واليمني.

- بدأ مشواره مع كرة القدم في ماليزيا، حيث كان والده يعمل هناك.

بعد عودتهما إلى القاهرة، خاض اختبارات نادي زد ونجح فيها لكنه فضّل في النهاية التوجه إلى اختبارات الأهلي.

التحق بأكاديمية النادي الأهلي في فرع مدينة نصر عام 2020، بعد اجتياز اختبارات الناشئين.

تدرج في فرق القطاع المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2025.

شارك لأول مرة مع الفريق الأول كبديل في مباراة الأهلي أمام بتروجيت يوم 6 فبراير 2025.

ساهم في تتويج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال أفريقيا.

سجل 3 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين.

حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا للناشئين.

