مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

0 0
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

عمره 17 عامًا.. من هو حمزة عبدالكريم الذي ضمه النحاس لقائمة الأهلي؟

09:20 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي (7)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي (9)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي (8)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي (5)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي (2)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار ظهور اسم اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم في قائمة الأهلي الرسمية، التي أعلنها المدير الفني عماد النحاس اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، حالة من التساؤل والاهتمام بين جماهير القلعة الحمراء.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المهاجم الناشئ حمزة عبدالكريم كالتالي:

من هو حمزة عبدالكريم؟

- حمزة عبدالكريم هو أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بمواليد 2008.

- يشغل مركز رأس الحربة، ويتميز بالقدرة على اللعب بالقدم اليسرى واليمني.

- بدأ مشواره مع كرة القدم في ماليزيا، حيث كان والده يعمل هناك.

بعد عودتهما إلى القاهرة، خاض اختبارات نادي زد ونجح فيها g;ki فضّل في النهاية التوجه إلى اختبارات الأهلي.

التحق بأكاديمية النادي الأهلي في فرع مدينة نصر عام 2020، بعد اجتياز اختبارات الناشئين.

تدرج في فرق القطاع المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2025.

شارك لأول مرة مع الفريق الأول كبديل في مباراة الأهلي أمام بتروجيت يوم 6 فبراير 2025.

ساهم في تتويج منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال أفريقيا.

سجل 3 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين.

حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا للناشئين.

إقرأ أيضًا..

الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة؟

سيبذل قصارى جهده.. الأهلي يعلن عودة حمزة علاء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي حمزة عبدالكريم الأهلي النحاس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"لا نفكر في الأهلي".. أول تعليق من فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون