3 غيابات بصفوف الزمالك في مباراة الجونة قبل مواجهة الأهلي

07:59 م الخميس 18 سبتمبر 2025
يعاني الزمالك من غياب ثلاثة لاعبين بصفوفه خلال مباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره الجونة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

الزمالك سيستضيف نظيره الجونة عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

غيابات الزمالك في مباراة الجونة

ويغيب عن صفوف الزمالك في مباراة الجولة ثلاثة لاعبين وهما: المغربي محمود بنتايج، خوان بيزيرا لتراكم بالبطاقات فيما يغيب عمر جابر للإصابة.

إصابة عمر جابر

وأوضح الجهاز الطبي للزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، أن عمر جابر تعرض لالتواء في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة الإسماعيلي على أن يخضع لفحوصات إضافية خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار مصدر بالجهاز الفني في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة إلى صعوبة لحاق عمر جابر بمباراة الجونة المقبلة وربما يمتد غيابه لمواجهة الأهلي.

اقرأ أيضًا: "بالجلابية".. مدرب الزمالك الأسبق يحتفل باليوم الوطني السعودي

موعد مباراة الزمالك والأهلي

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره الأهلي عند الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 16 معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في وقت سابق من مساء اليوم.

اقرأ أيضاً:

من "ولاد العم" لـ"الفارس الكداب".. كيف تطورت علاقة جماهير الزمالك والإسماعيلي؟

فيديو أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والإسماعيلي فيديو أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي غيابات الزمالك إصابات الزمالك عمر جابر
