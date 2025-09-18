الهولندي أرت لانجيلير مديراً فنياً لقطاع الناشئين بالأهلي

"نمبر وان".. زوجة حسام عبدالمجيد تعلق على فوز الزمالك اليوم

أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تعيين الهولندي أرت لانجيلير مديراً فنياً لقطاع الناشئين لمدة ثلاث سنوات.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس إلى أن تعيين لانجيلير جاء بعد دراسة متأنية لعدد من السير الذاتية الخاصة بمدربين متخصصين في إعداد المواهب الشابة، إذ تم عرض الملف على لجنة التخطيط ثم اعتماده من محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

ونوه النادي الأهلي إلى أن لانجيلير سيبدأ مهامه رسمياً مطلع شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الناشئين.

في سياق آخر، أعلن الأهلي عودة حارسه الشاب حمزة علاء بعد خوضه تجربة مع بورتيمونينسي البرتغالي.

