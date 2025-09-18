مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

الهولندي أرت لانجيلير مديراً فنياً لقطاع الناشئين بالأهلي

07:03 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    شعار الأهلي
    شعار النادي الأهلي
كتب ـ نهى خورشيد:

أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تعيين الهولندي أرت لانجيلير مديراً فنياً لقطاع الناشئين لمدة ثلاث سنوات.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس إلى أن تعيين لانجيلير جاء بعد دراسة متأنية لعدد من السير الذاتية الخاصة بمدربين متخصصين في إعداد المواهب الشابة، إذ تم عرض الملف على لجنة التخطيط ثم اعتماده من محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

ونوه النادي الأهلي إلى أن لانجيلير سيبدأ مهامه رسمياً مطلع شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الناشئين.

في سياق آخر، أعلن الأهلي عودة حارسه الشاب حمزة علاء بعد خوضه تجربة مع بورتيمونينسي البرتغالي.

الهولندي أرت لانجيلير قطاع الناشئين بالأهلي الأهلي محمد يوسف القلعة الحمراء
