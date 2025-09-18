كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، لأدم وطني، وكيل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد تصريحاته خلال الساعات الماضية، حول إمكانية رحيل اللاعب.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أمس ظهر آدم وطني، وكيل اللاعب إمام عاشور، وتحدث وأثار جدلًا ونقاشًا غير ضروري، مما تسبب في أزمة لا داعي لها، وإمام عاشور لا يزال لديه عامين ونصف في عقده".

وتابع: "الأولى أن نتمنى لإمام عاشور، الشفاء العاجل، ولا أفهم حقًا، ألا يجب أن يكون الوكيل أكثر حكمة؟، كيف يتحدث عن لاعبه وهو مريض ومُقيم في المستشفى، منذ يوم مباراة الأهلي وإنبي، واللاعب يعاني من المرض ويتألم".

وأضاف: "ليس هذا وقت الحديث عن العقود أو الانتقالات هنا أو هناك، ويؤدِي الوكيل عمله كما يشاء،، ولكن عليه السكون دلوقتي، واختيار التوقيت أمر مهم جدًا، وهذا التوقيت غير مناسب على الإطلاق، بل هو غريب جدًا لهذا الحديث، سواء كان التوقيت مناسبًا لي أم لا، وسواء كان يتعلق بالاحتراف أو أي أمر آخر".

وأوضح: "إمام عاشور مريض وفي المستشفى، والحمد لله الأمور تحت السيطرة، وحالته تتحسن يومًا بعد يوم بفضل الله، وقد أعلن الأهلي أنه أغلق هذا الملف بالفعل، الأولوية أن ينتظر حتى يتعافى اللاعب ويخرج من المستشفى".

واختتم تصريحاته: "إمام عاشور، على الأقل سيحتاج إلى شهر حتى يعود إلى الملعب، ومع ذلك هناك نقاش الآن عن فرصته في بطولة أمم إفريقيا، لأنه سيعود للتدريب وسيكون الأمر صعبًا للغاية، وعندما يعود سيبدأ من جديد، وإمام أصلاً ليس قويًا جسمانيًا بشكل كبير".

