"سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A

01:43 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
    إمام عاشور وزوجته (4) (1)
    إمام عاشور وزوجته (5) (1)
    إمام عاشور وأسرة زوجته
    احتفال إمام عاشور (2) (1)
    احتفال إمام عاشور (1) (1)
    احتفال إمام عاشور (7) (1)
    احتفال إمام عاشور (4) (1)
    احتفال إمام عاشور (3) (1)
    احتفال إمام عاشور (5) (1)
كتب - نهى خورشيد

حرصت ياسمين حافظ زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، على توجيه رسالة مؤثرة عبر خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي على إنستجرام، بعد إعلان الجهاز الطبي إصابته بعدوى فيروسية "فيروس A".

وكتبت ياسمين :" اللهم اشف زوجي وعافه، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، وردّه إلينا سالمًا معافى،،اللهم احفظه بحفظك ورعايتك، واشمله برحمتك، واصرف عنه كل داء وبلاء".

وأضافت:"يا رب هو سندي وأمان أولادي، فاحفظه لنا بعينك التي لا تنام، وطمئن قلوبنا عليه بشفائه القريب، وجودك جنبي هو الأمان والرحمة والنعمة الكبيرة ربنا يحفظك لينا".

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي أن نتائج الفحوصات الطبية أثبتت إصابة إمام عاشور بعدوى فيروسية، موضحاً أن حالته مستقرة وأن تواجده في المستشفى جاء لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم وضع برنامج علاجي خاص له خلال الأيام المقبلة.

إمام عاشور الأهلي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور مرض إمام عاشور
