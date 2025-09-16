الأهلي يعلن نتائج تحاليل وفحوصات إمام عاشور بعد إصابته

من الترقوة لـ "فيروس كبدي".. إمام عاشور خلال آخر 93 يومًا

"لا شماتة في المرض".. الغندور يتمنى الشفاء لإمام عاشور

كتب - محمد القرش:

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس A».

وأوضح الطبيب أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

واختتم أنه تم اتخاذ إجراء وقائي صباح أمس الأحد قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

وكان إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن عقب مباراة إنبي الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي1-1.

