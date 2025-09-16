مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 1
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

1 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
21:15

الدحيل

الأهلي يعلن نتائج تحاليل وفحوصات إمام عاشور بعد إصابته

09:35 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
background

كتب - محمد القرش:

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس A».

وأوضح الطبيب أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

واختتم أنه تم اتخاذ إجراء وقائي صباح أمس الأحد قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

وكان إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن عقب مباراة إنبي الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي1-1.

إمام عاشور إصابة إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي مرض إمام عاشور اصابة امام عاشور مرض امام عاشور
