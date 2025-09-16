تحرك من الأهلي لحماية لاعبي الفريق بعد أزمة إمام عاشور الصحية

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة نادي الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويسعى نادي الزمالك، إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وتعد مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم واحدة من كلاسيكيات الكرة المصري، التي تتمتع بجماهيرية ومتابعة كبيرة، حيث سبق وتواجها معا في 116 مباراة من قبل.

وخلال 116 مباراة سابقة جمعت بين الفريق معا، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 61 مباراة بمختلف البطولات، حقق الإسماعيلي الفوز في 24 مباراة وحضر التعادل بينهما في 31 مباراة.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى فريق الإسماعيلي 162 هدفا من قبل، فيما تلقت شباكهم 98 هدفا.

ويعد عبد الحليم علي مهاجم نادي الزمالك السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 8 أهداف، يليه الثنائي طارق يحيى ومحمد صلاح أبو جريشة برصيد 6 أهداف لكلا منهما.

وعلى صعيد الدوري، تواجها الفريقين معا في 104 مباراة من قبل، تمكن خلالهم الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 51 مباراة، تلقى الهزيمة في 22 مباراة وحضر التعادل بين الفريقين في 31 مباراة.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض، في تسجيل 133 هدفا في مرمى الإسماعيلي ببطولة الدوري، فيما تلقت شباكهم 88 هدفا في البطولة ذاتها.

