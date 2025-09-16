"عاوزينكم رجالة".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على اللاعبين

كتب- محمد خيري:

أبدى هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابقة، استياءه من أداء لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة للأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز وأخرها التعادل أمام إنبي بهدف لكل فريق.

وقال هاني رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "هناك لخبطة وعقبات في النادي الأهلي وبداية موسم غير متوقعة، بالإضافة إلى قرار الخطيب الأخير بعدم الترشح في الانتخابات، جعلت جمهور الأهلي يشعر بالقلق مما يحدث".

وأضاف: "ألوم على لاعبي الأهلي على هذا الأداء وجميعهم مش ناقصهم حاجة ويمتلكون خبرات كبيرة، ولكن مردودهم الفني عليه علامات استفهام وعليهم أن ينظروا إلى قميص الأهلي وجمهور الأهلي يستحق أكثر من ذلك".

وتابع: "أثق في قدرة اللاعبين على تدارك ذلك في المباريات المقبلة، ولكن أشعر بالحزن من الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي، في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز".

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء أول أمس الأحد، بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تجميد كل المستحقات المالية للاعبين لحين تحسين النتائج والعودة للانتصارات بما يرضي طموح الجماهير.

ويعاني النادي الأهلي، من نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري، حيث لم يفز إلا في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات شارك فيها، وكانت أمام فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

