إعلان

رئيس البنك الأهلي يفجر مفاجأة: أسامة فيصل رفض الانضمام للأهلي

04:06 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن أسامة فيصل مهاجم الفريق رفض الانتقال إلى الأهلي في بداية الموسم الجاري ولذلك احترمنا رغبته في البقاء معنا.

وقال نصار في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "سعيد بأداء أسامة فيصل مع منتخب مصر وأتوقع له مستقبل وأداء لأنه مهاجم “معافر”، واللاعب سيقدم أداء رائعا في أمم إفريقيا".

وأضاف: "منفتحين على بيع أسامة فيصل عقب كأس الأمم الإفريقية وفقا للعرض الجيد الذي سيتم تقديمه محليا أو خارجيا، ولاعبي البنك الاهلي أغلبهم في بداية الدوري لم يكونوا في أفضل حال، ولكن لن نقف عائق أمام رحيل أي لاعب".

وتابع: "أسامة فيصل تلقى مفاوضات من الأهلي في بداية الموسم ولكن اللاعب كانت رغبته البقاء معنا ولذلك احترمنا رغبته ولم نتحدث في أمور مادية طالما رغبة اللاعب البقاء".

وواصل: "لن نقف عائق أمام أي عرض لأي لاعب ولكن وفقا للعرض المقدم ورغبة الجهاز الفني واللاعب كان يرغب في التواجد معنا في بداية الموسم ونحن كذلك قررنا بقاءه مع الفريق وكل الأرقام التي تم تداولها “من وحي الخيال”.

أسامة فيصل رئيس البنك الأهلي الانضمام للأهلي
