أول رد من زوجة الراحل إبراهيم شيكا على أنباء زواجها من صديقه

01:34 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

ردت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، على ما تردد مؤخرا عن نيتها للزواج من صديق زوجها اللاعب إسلام رضا.

وكانت والدة إبراهيم شيكا قد خرجت مؤخرا واتهمت هبة التركي برغبتها في الزواج من صديق ابنها الراحل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لتخرج هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا لترد على تلك الأنباء وحقيقة رغبتها في الزواج من إسلام رضا وقالت في تصريح تلفزيوني عبر قناة الحدث:"كلام مضحك جدًا، اشمعنا صاحب إبراهيم اللي قالو إني هتجوزه"

وأردفت:"الكلام ده كله صدر من أسرة الراحل، وقالوا أني هتجوزه مقابل إنه يدافع عني في النيابة"

وأضافت:"إبراهيم الله يرحمه أنا حبيته وإخترت أشاركه حياتي وأكمل معاه للنهاية ومن غير الطبيعي أن أتزوج مرة أخري بعد وفاته بـ5 شهور ".

وأتمت هبة التركي:"تلك الأخبار تم تداولها بعد تصريحات والدة اللاعب، والجميع تحدث إني سأتزوج صديقه ولكن أين الدلالات علي تلك الأقاويل".

إبراهيم شيكا وزوجته زوجة إبراهيم شيكا أزمة زوجة إبراهيم شيكا
